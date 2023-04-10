المدينة المنورة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأقامت الشؤون النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عدداً من الندوات والبرامج التوعوية لزائرات المسجد النبوي، حيث أقيم برنامج توعوي بعنوان: (رمضان وغرس القيم) لقاصدات المسجد النبوي وذلك في كرسي الدروس العلمية في المصلى النسائي الشمالي الشرقي لتعزيز الاقتداء والتأسي بصفات وأخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم-.وتناول البرنامج عدد من اللقاءات التوعوية في تعزيز الأخلاق الحسنة بالإضافة إلى نشر فوائد رقمية لصور من القيم التي ينبغي أن تتحلى بها المسلمة ولا سيما في شهر رمضان المبارك، كما اشتمل البرنامج على مسابقات إلكترونية لمنسوبات وقاصدات المسجد النبوي، ومبادرة بعنوان " شاركينا تجربتك" من خلال جولات ميدانية لرصد انطباعات قاصدات المسجد النبوي.// انتهى //23:49ت م0237