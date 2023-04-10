فرسان 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسشاركَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز ين محمد بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة جازان - مساء اليوم- أهاليَ محافظة جزر فرسان فعالياتِ صيد سمك الحريد المقام ضمن المهرجان السنوي التاسع عشر لصيد الحريد بخليج الحصيص.وعقب وصول سموِّه المقر المعد للصيد،أعطى إشارة الانطلاق للمشاركين للصيد, حيث انطلق المتسابقون تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام بعد أن تم وضع بعض الأشجار من شجر "الكسب", إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك لذلك الممر الضحل لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قبل المتسابقين في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين.وقام سموُّه خلال مراسيم تدشين مهرجان صيد سمك الحريد بوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات السياحية والخدمية؛ومنها فندق "مدارين فرسان " المكون من خمسة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ ١٤١٧ مترًا مربعًا ويضمُّ عددًا من الأجنحة الملكية؛ ليقدم عند اكتمال تنفيذه خدماته الفندقية لأهالي وزوار محافظة فرسان.وفي ختام الفعاليات سلَّم سموُّ نائبِ أميرِ منطقة جازان الجوائزَ للفائزين في سباق صيد سمك الحريد معلنًا نجاحَ المهرجان وسعادته بزيارة المحافظة ومشاركة أهالي فرسان احتفالاتهم بمهرجان الحريد للعام الحالي.حضرَ مراسمَ صيد سمك الحريد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مريع بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق سعيد بن مناحي الخنفري ، ومدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه محمد بن علي آل عطيف، وأمين منطقةً جازان المهندس يحي بن جابر الغزواني، ومحافظ فرسان عبدالله الظافري، وعددٌ من المسؤولين وأهالي المحافظة.// انتهى //23:53ت م0239