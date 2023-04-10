الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستأهل ثنائي المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي إلى بطولة العالم، المقرر إقامتها في مدينة ديربن بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو 2023م، حيث يشارك علي الخضراوي في فئة الفردي، كما يشارك نفس اللاعب مع عبدالعزيز بوشليبي في فئة الزوجي في البطولة.‏ويأتي تأهل الخضراوي وبوشليبي بناءً على تصنيفهم الدولي، كإنجاز يضاف للطاولة السعودية التي تحقق قفزات نوعية من حيث التأهل للعالمية والأولمبياد والحصول على مراكز متقدمة في البطولات المفتوحة على مستوى العالم.‏وأشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار بهذا الإنجاز الذي حققه ثنائي المنتخب السعودي بالتأهل لبطولة العالم 2023 في جنوب أفريقيا.// انتهى //00:51ت م0010