الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسحقق نادي الاتحاد كأس بطولة أندية المناطق للسباحة لجميع الفئات السنية بمشاركة أندية المنطقة الجنوبية والشمالية والغربية والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام على مسبح مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة خلال الفترة من 6-8 أبريل الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.حيث حل نادي الاتحاد في المركز الأول في الترتيب العام للبطولة وجاء نادي جبة ثانياً فيما حل نادي عكاظ ثالثاً.وشارك في البطولة 358 سباحاً من 31 نادي فيما قاد البطولة تحكيميًا 23 حكماً.وتأتي البطولة استمرار لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //00:52ت م0011