الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسنظَّمت الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية بجامعة الملك سعود "جستن" 20 مؤتمرًا علميًّا ينتمي لعضويتها أكثر من 7 آلاف عضو، وذلك منذ إنشائها عام 1985م.وتُصدر بشكل دوري 3 مجلات علمية محكمة لنشر الأبحاث والدراسات ومجلة ثقافية تربوية متخصصة لنشر المقالات ومواكبة الأحداث والمستجدات في الميدان التربوي والتعليمي.وتمثل الجمعيات العلمية رافداً من أهم الروافد التي تثري الحياة العلمية في مختلف المجتمعات، حيث تشارك وحدات الجامعة المختلفة في القيام بمسؤوليات الجامعة في خدمة المجتمع، وجمعية "جستن" تركز اهتمامها على تنمية الفكر العلمي والنمو المهني المستمر في مجال تخصصاتها وتحقيق التواصل العلمي للأعضاء، إضافة إلى إسهامها في تقديم المشورة العلمية وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة التي تثري المكتبة التربوية، وعقد اللقاءات التي تثري الجوانب العلمية لدى الأعضاء وتساعد في تأصيل الأمن الفكري والثقافة التربوية المتزنة للمشاركين.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز-في كلمة له خلال لقاء سحور عقد أمس في مقر الجمعية بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين في الجامعة- أن للجمعية 12 فرعًا تعمل في عدد من مناطق ومحافظات المملكة تقيم بشكل دوري العديد من الفعاليات والمناشط التي تخدم القطاع التعليمي وخدمت ما يزيد عن 80 ألف مستفيد من داخل المملكة وخارجها خلال الثلاث سنوات الماضية فقط.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالمحسن بن سعد الحارثي، أن المجلس يعكف على دراسة العديد من المبادرات؛ من أهمها دراسة إقامة وقف "جستن" والتوسع في الخدمات التدريبية وتقديم الدراسات الاستشارية وبناء الشراكات مع المجتمع المحلي والخارجي والتوسع في تنظيم الملتقيات والمؤتمرات العلمية وتطوير منظومة العمل في المجلات العلمية التابعة للجمعية، وبودكاست "جستن" للقاء الخبراء والقيادات.بدوره، أفاد عميد البحث العلمي بجامعة الملك سعود الدكتور صالح بن حمد الواصل، أن مثل هذه الملتقيات تعزز فرص التواصل والعمل المشترك بين الجميع والتعرف على ما لدى الآخرين من قدرات وإمكانيات، ونقل وتبادل الخبرات والتجارب المثلى في خدمة قضايا التعليم وفرص التطوير والتحسين.// انتهى //01:11ت م0014