جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستغلّب فريق الأهلي على ضيفه فريق العين، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب امارال عند الدقيقة 90.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي النقطي لـ58 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فريق العين عند النقطة 33 بالمركز الثاني عشر.// انتهى //01:12ت م0015