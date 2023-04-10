الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأعلنت مجموعة روشن العقارية المطور العقاري الرائد في المملكة، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن التبرع بقيمة 25 مليون ريال لصالح منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري، ضمن برنامج "يحييك" للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بعد توقيع اتفاقية مدتها عاماً واحدا بين الجهتين.وسيشمل التبرع قيام برنامج "يحييك"، ومنصة "إحسان" الخيرية، بتنفيذ حملة وطنية، تغطي العديد من برامج التنمية المجتمعية، بما في ذلك تجديد المنازل وصيانتها، وتوفير السلال الغذائية، وتقديم المساعدات الأسرية، وهدايا العيد للأطفال، وجمع التبرعات للشركات والمبادرات التطوعية، ودعم المنظمات الوطنية غير الحكومية، من أجل دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الاستدامة، والتعليم، والفنون.وأوضحت الرئيسة التنفيذية للتسويق والتواصل بمجموعة روشن غادة الرميان، أن هذا التبرع يأتي كأحد المبادرات التي نفخر " روشن " بالمشاركة فيها، مبينة أن روشن مطور عقاري و مجتمعي مسؤول عن تمكين جميع فئات المجتمع، ومن هذا المبدأ كان إطلاق برنامج "يحييك" للمسؤولية الاجتماعية جزءاً من الإيمان بأهمية الإسهام في تنمية المجتمع ليس فقط على الصعيد الإنشائي داخل حدود المشاريع، بل على الصعيد الإنساني الممتد عبر مناطق المملكة المختلفة.و أضافت: " نؤمن في “روشن” أن الإنسان هو المكون الرئيس للمجتمعات التي نسعى لتطويرها، وبالتالي نحرص عبر برنامج “يحييك” على أن يكون لنا أثر ممتد يلامس الإنسان أولاً، وتجربة قادرة على صناعة التغيير وتأصيل ثقافة المسؤولية الاجتماعية ابتداء من موظفينا داخل المجموعة امتداداً لكل أطياف المجتمع.وتعتزم "روشن" ضمن هذه الاتفاقية القائمة لمدة عام، توزيع 2000 سلة غذائية على 1000 أسرة في الرياض وجدة خلال شهر رمضان المبارك، لدعم الاحتياجات الأساسية للأسر خلال تلك الفترة، حيث سيقوم متطوعو "روشن" بتعبئة السلال وإعدادها للتوزيع، بالإضافة إلى تقديم الدعم لتجديد وصيانة منازل العائلات المحتاجة، والمشاركة في الأنشطة الخيرية الأخرى، من خلال تقديم العديد من الخدمات الصحية للمرضى في جميع أنحاء المملكة، وقد بدأت هذه المبادرة مع بداية شهر رمضان وستستمر حتى العيد.// انتهى //01:20ت م0017