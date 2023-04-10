مكة المكرمة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة عن تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة المكرمة اليوم الثلاثاء.وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بفرص هطول أمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة المكرمة، والجموم، وبحرة، والكامل، على أن تكون الدراسة عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //01:24ت م0018