تبوك 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واساختتمت جامعة تبوك ممثلة بعمادة شؤون الطلاب أمس, مسابقة "حافظ" الأولى لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لعام ١٤٤٤هـ، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من الطلاب وأولياء أمورهم, وذلك بالجامع الرئيس للجامعة.ويأتي تنظيم المسابقة بهدف تعزيز حفظ وتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية في نفوس الطلاب لا سيما في شهر رمضان الكريم، واستثمار لجامع المدينة الجامعية كأحد أبرز معالم منطقة تبوك.وانقسمت مجالات هذه المسابقة إلى عدد من الفروع, حيث ضم مجال القرآن الكريم الحفظ كاملا أو عشرة أجزاء منه أو خمسة أجزاء، وانحصر مجال حفظ السنة النبوية في فرعي حفظ كتاب عمدة الأحكام أو الأربعين النووية.وفي ختام الحفل أُعلنت نتائج المسابقة وكرم معالي الدكتور الذيابي الفائزين بكافة الفروع.// انتهى //01:26ت م0020