الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة ضمك وضيفه العدالة في إطار الجولة الـ 23 من منافسات دوري روشن السعودي والتي أقيمت اليوم على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.سجل لضمك اللاعب عبدالقادر بدران عند الدقيقة 16 وجوزيه أنطونيو عند الدقيقة 32، فيما سجل للعدالة اللاعب أنتونسون عند الدقائق 28 و30.وبهذه النتيجة رفع ضمك رصيده للنقطة الـ 29 في المركز السابع، فيما رفع العدالة رصيده النقطي لـ 18 نقطة في المركز الـ 14.// انتهى //01:32ت م0023