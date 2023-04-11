أبهـا 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً عن تكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٧ مساءً.// انتهى //01:38ت م0026