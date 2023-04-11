الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسبلغ الهلال السوداني المرحلة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، رغم خسارته أمام المنامة البحريني بنتيجة 1-2 في جولة الإياب، أمس الاثنين، بعد فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد.وحقق المنامة فوزاً بهدفين، سجلهما عيسى موسى وإبراهيم الختال، مقابل هدف لفريق الهلال جاء عن طريق اللاعب ديفيد أباغنا.وبذلك ينتظر الهلال الفائز من مواجهة قطر القطري والصفاقسي التونسي، خلال المرحلة التالية من عمر المسابقة.// انتهى //01:40ت م0028