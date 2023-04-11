الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستغلب فريق الفتح على مستضيفه الرائد 3 - 0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك في منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.وسجل للفتح اللاعب مراد باتنا عند الدقائق 37 و53، وعند الدقيقة 8+45 سجل اللاعب فراس البريكان.وبهذا الفوز رفع الفتح رصيده لـ 38 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //01:43ت م0030