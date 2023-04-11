تبوك 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واساختتم نادي تيماء الرياضي اليوم، مسابقته الثقافية لحفظ القرآن الكريم، التي أقامها بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، ورئيس نادي تيماء الرياضي ماجد العيادي ورئيس الجمعية فيصل علي الشمري.وكرم محافظ تيماء 48 حافظاً للقرآن الكريم في المسابقة التي شارك فيها أكثر من 100 حافظ للقرآن من البنين في 6 فروع من أفرع القرآن، سائلاً الله لهم التوفيق.وفي نهاية التكريم، قدم السديري الشكر للحضور، وكذلك الداعمين، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء.// انتهى //01:43ت م0031