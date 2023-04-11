أبوظبي 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، أمس، وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف في جنوب السودان دينق داو دينق، الذي يزور أبوظبي حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تفعيلها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية.// انتهى //01:50ت م0033