سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يلتقي وزير الخارجية المكلف في جنوب السودان
الثلاثاء 1444/9/20 هـ الموافق 2023/04/11 م واس
أبوظبي 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، أمس، وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف في جنوب السودان دينق داو دينق، الذي يزور أبوظبي حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تفعيلها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية.
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