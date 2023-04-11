القاهرة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسفاز فريق فاركو على نظيره فريق الاتحاد السكندري بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في ختام منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع بهذا الفوز رصيد فاركو إلى 32 نقطة ليحتل المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //01:57ت م0034