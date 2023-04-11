الدوحة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أمس، رسالة خطية من العاهل الأردني عبدالله الثاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها.قام بتسليم الرسالة رئيس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة، وذلك خلال لقائه بسمو أمير دولة قطر بمكتبه في قصر لوسيل، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتفعيلها.// انتهى //02:07ت م0035