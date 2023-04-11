سياسي / أمير قطر يتلقى رسالة خطية من العاهل الأردني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين
الثلاثاء 1444/9/20 هـ الموافق 2023/04/11 م واس
الدوحة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس
تلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أمس، رسالة خطية من العاهل الأردني عبدالله الثاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها.
قام بتسليم الرسالة رئيس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة، وذلك خلال لقائه بسمو أمير دولة قطر بمكتبه في قصر لوسيل، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتفعيلها.
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