القاهرة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستُوّجَ فريق الأهلي بلقب كأس مصر لكرة القدم موسم (2021-2022)، بعد فوزه على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدفٍ واحد، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على ملعب القاهرة الدولي.وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي للمباراة بهدفٍ لكل منهما، ليحتكما إلى شوطين إضافيين احرز خلالهما فريق الأهلي هدفه الثاني محققًا الفوز بالمباراة.ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك في مباراة السوبر المصري يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.// انتهى //02:21ت م0036