دكا 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 12 طنا من السلال الغذائية في مدن بازبارا وتريشال ومومن شاهي بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //03:15ت م0042