الشقيق 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستوج رئيس مركز الشقيق علي المسعودي أمس، فريق "الفيصلي" من القحمة بعد فوزه على فريق "الكنة" من الشقيق، ضمن البطولة الرمضانية التي نظمتها جمعية التنمية الاجتماعية بالشراكة مع بلدية وشرطة المركز، كما توج فريق البلدية الفائز في دورة الدوائر الحكومية بعد فوزه على فريق الشرطة في المباراة التي أقيمت على ملعب البراق.وكرمت اللجنة المنظمة الفريق الفائز بكأس البطولة والميداليات الفضية للمركز الثاني ، وكذلك الجوائز لهداف البطولة وأفضل لاعب وحارس ، وتكريم خاص للمشاركين من منظمين وإعلاميين.// انتهى //03:17ت م0043