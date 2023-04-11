أحد المسارحة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسشاركَ محافظ أحد المسارحة فيصل بن ناصر بن لبدة مساء أمس، عددًا من الأيتام وأبناء الأسر المستفيدة من خدمات جمعية البر الخيرية بالمحافظة إفطارَهم الرمضاني، وذلك بمقر الجمعية.كما دشن بن لبدة، عدداً من المشاريع والمبادرات الخيرية التي تنفذها الجمعية بالمحافظة.وأعربَ المحافظ عن سعادته بمشاركته أبناءئه مأدبةَ الإفطار الرمضاني، مؤكدًا مكانتَهم الغالية وتقديرَهم في أنفس الجميع.// انتهى //03:21ت م0044