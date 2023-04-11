مكة المكرمة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة شؤون التدريس والمدرسين للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، اهتماماً استثنائياً بإقامة البرامج والدروس العلمية بالمسجد الحرام، وخاصة فيما يتعلق بأحكام الصيام والعبادات لعموم القاصدين وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي.وأوضح مدير إدارة شؤون التدريس والمدرسين عبد المحسن الغامدي أن الإدارة حرصت على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة، لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين لتحقق بذلك رسالة الحرمين العلمية والدعوية.وأضاف الغامدي أنه يشارك في تقديم هذه الدروس نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء ومن أصحاب الفضيلة مدرسي المسجد الحرام، كما تبث هذه الدروس عن بعد عبر منصة منارة الحرمين الشريفين، وبلغ عدد الدروس المقامة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك ( 124 ) درساً، فيما بلغ عدد المستفيدين منها حضورياً أكثر من (22.300) وعبر البث المباشر لمنصة منارة الحرمين ومواقع التواصل الاجتماعي أكثر من (27.408) مستفيدين.// انتهى //03:40ت م0046