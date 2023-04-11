العلا 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستوج الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، بحضور المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا،زياد السحيباني، والرئيس التّنفيذي لنادي العلا أحمد الراشد، وعدد من الرياضيين اليوم، فريق السيليساو، بكأس بطولة العلا الرمضانية لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق المرينغي بنتيجة 3 - 0، على ملعب الصخيرات.وجرى خلال حفل الختام تقديم دروع تذكارية، ومكافآت مالية لجميع الفرق المشاركة من المحافظة ومراكزها، وتكريم المنظمين والداعمين والرعاة،والمساهمين في نجاح الدورة الرمضانية.وتهدف البطولة التي نظمها نادي العلا الرياضي، إلى تنشيط الحركة الرياضية، وبث روح التنافس الرياضي الشريف بين الفرق المشاركة، وشغل أوقات فراغ الشباب في ما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، إلى جانب الإسهام في تطوير ودعم رياضة كرة القدم في المحافظة، واكتشاف اللاعبين الموهوبين والمتميزين وصقلهم وتطويرهم.// انتهى //03:41ت م0047