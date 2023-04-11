المدينة المنورة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، 7 حافظين وحافظات من أبناء الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة من الفائزين في مسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم، كما كرّم سموه الطالبين الفائزين في مسابقة الملك عبد العزيز، والفائز في مسابقة دبي العالمية لتحفيظ القرآن.جاء ذلك خلال رعاية سموه الحفل السنوي لتكريم 400 حافظًا وحافظة لكتاب الله تعالى من طلاب الجمعية في رحاب المسجد النبوي الشريف.وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الطلاب المكرمين على حفظ القرآن الكريم، وأوصاهم بالأخذ بتعاليم القرآن والتخلق بأخلاق القرآن والتحلي بآداب وتعاليم ديننا الإسلامي السمحة.من جهته قدّم رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة فضيلة الشيخ الدكتور علي العبيد، عظيم شكره وامتنانه لسمو نائب أمير المنطقة على رعايته الكريمة لحفل خريجي الجمعية، وتحدث العبيد عن أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، وما كُلفت به، بإشراف فني من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإشراف مالي وإداري من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فلمقامهما كل الشكر والتقدير على ما يقومان من جهود في مساندة الجمعية لتحقيق أهدافها.يأتي الاحتفاء السنوي بالحافظين والحافظات في إطار تشجيع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة، وسعيها لتحقيق أهدافها ضمن الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالقرآن الكريم تَعلماً وتعليماً.// انتهى //03:58ت م0048