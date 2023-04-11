جيزان 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان مساء أمس، حفل تكريم لـ 27 فائزاً وفائزة في مسابقة الشيخ جمعان بن مزهر الحمراني لحفظ القرآن الكريم وحسن الصوت، بحضور مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد أسامة المدخلي، وذلك بفندق نوفتيل جيزان.وشهد الحفل عرضًا مرئيًا عن المسابقة التي استمرت 15 يوماً وشارك فيها 221 مشاركاً ومشاركة في مسارات المسابقة الأربعة التي هدفت إلى تثبيت حفظ كتاب الله تعالى، وتحسين أداء المشاركين، والتنافس في تلاوة كتاب الله الكريم.كما استمع الحضور إلى نماذج لقراءات الحفاظ، وفي ختام الحفل تم كرم الفائزين والفائزات بالمسابقة والداعمين والمتعاونين مع الجمعية.// انتهى //04:03ت م0050