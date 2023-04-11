الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسشهدت الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة التي دشنها مساء أمس الاثنين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتبرعين سخيين؛ إقبالاً واسعًا من المتبرعين خلال الساعات الأولى من انطلاقها من الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين بلغت أكثر من 470 مليون ريال.وستواصل الحملة جهودها في استقبال التبرعات من مختلف مناطق المملكة حتى نهاية شهر رمضان المبارك عبر تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa ، ومركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000 ، فيما ستُصرف هذه التبرعات على ستة مسارات في منصة إحسان تشمل المجالات : التعليمية، والاجتماعية، والصحية، والدينية، والغذائية، والسكنية.ويعود النجاح الذي وصلت إليه منصة إحسان بعد فضل الله تعالى إلى التمكين المستمر من سمو ولي العهد للمنصة انطلاقًا من حرصه - حفظه الله - على تطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وزيادة مستوى موثوقيته من خلال بنية رقمية متينة تعمل وفق حوكمة عالية تسهم في تحقيق الأهداف النبيلة والمقاصد السامية لرؤية المملكة ومستهدفاتها في تعظيم أثر قطاع العمل الخيري.وتُعد المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة في المملكة التي تحظى سنويًا بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله - باعتبارها منصة خيرية تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح للمُحسنين فرص تبرع متنوعة يتم تحديثها بشكل يومي.ويُعزز دعم القيادة الرشيدة للحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث نجاح المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" نتيجة ما وصلت إليه من جاهزية مستمرة لتحفيز المحسنين خصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير وخاصة شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.// انتهى //04:29ت م0051