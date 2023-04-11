إسلام آباد 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إحياء باكستان أمس اليوبيل الذهبي لدستورها الأساسي المعتمد في عام 1973م، ودعوة رئيس الوزراء شهباز شريف لجميع مؤسسات الدولة على ضمان حماية حقوق ومصالح الشعب وفقاً للدستور.واهتمت بتبني البرلمان الباكستاني خلال جلسة مشتركة لمجلسيه الأعلى والأدنى قراراً بالإجماع يقضي بعقد الانتخابات الإقليمية مع الانتخابات العامة في البلاد.وأخبرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر تفجير استهدف مركبة للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.وتطرقت إلى تسجيل التحويلات المالية التي يرسلها الباكستانيون في الخارج انخفاضا بنسبة 10.8 % في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة المالية الحالية، وتأكيد وزير المالية الباكستاني إسحاق دار بأن بلاده تقترب من توقيع الاتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي.وتابعت صحف باكستان في الشأن الإقليمي تطورات الوضع في أفغانستان، ومستجدات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين الأبرياء وانتهاك المستوطنين حرمة المسجد الأقصى، واندلاع حريق في سوق يضم العديد من المتاجر في منطقة بمدينة كانبور شمال الهند.// انتهى //07:16ت م0056