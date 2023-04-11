طوكيو 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 67ر 379 نقطة، أو ما يعادل 37ر1% ، ليصل إلى 33ر28013 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 67ر18 نقطة، أو94ر0% ، ليصل إلى 20ر1995 نقطة.// انتهى //07:25ت م0057