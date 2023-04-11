الرباط 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 ماهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم باجتماع اللجنة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وخصص لاستعراض حصيلة تعميم نظام الحماية الاجتماعية.وتطرقت إلى الزيارة التي قام بها أمس مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين لوكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط، حيث اطلع على تدخلات وبرامج الوكالة في المدينة المقدسة.وواصلت رصدها للأوضاع في القدس المحتلة، حيث يستمر مئات المستوطنين الإسرائيليين في اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة أمنية من شرطة الاحتلال.وتناقلت إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، مضيفا أنه ليس مستعدا بعد لإطلاق حملته الانتخابية.وأخبرت عن ارتفاع عدد قتلى الانهيار الثلجي الذي وقع يوم الأحد في جبال الألب الفرنسية إلى ستة قتلى.وسلطت صحف المغرب الضوء على انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وشبح أزمة الديون وتصاعد التوترات الجيوسياسية.// انتهى //08:40ت م0058