المدينة المنورة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسغادر فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو, المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدّى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مستشار سمو أمير منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي, والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي, وعدد من المسؤولين.// انتهى //09:47ت م0062