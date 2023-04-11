القاهرة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة الأعمال الجارية، لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف المصري الكبير، وتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، لتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة الأثرية .وأبرزت تأكيد وزير الخارجية سامح شكري دعم بلاده لمنظمة التعاون الإسلامي وتعزيز دورها للدفاع عن مصالح وأولويات العالم الإسلامي، وأهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة جذور الإرهاب والتطرف ومسبباتهما.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت أمس، عقب اقتحام ومحاصرة منزل بمخيم عقبة جبر في أريحا.ونوهت بتأدية الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية لتوليها الحكم رسميًا.وتحدثت الصحف في عدة موضوعات دولية متفرقة منها فوز الحزب الحاكم في اليابان بالأغلبية في الانتخابات المحلية ، اورتفاع ضحايا الانهيار الثلجي بجبال الألب الفرنسية، ومقتل وإصابة 13 بإطلاق نار داخل بنك أمريكي بولاية كنتاكي.//انتهى//10:47ت م0064