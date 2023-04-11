الخرطوم 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على انطلاق أعمال لجنة صياغة الدستور الانتقالي في السودان بالخرطوم أمس، ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية، والتي تستند في أعمالها على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.وأخبرت عن اختتام المباحثات الرسمية بين دولتي السودان وجنوب السودان بالخرطوم أمس حول منطقة" أبيي", حيث تم بحث احتياجاتها من المساعدات والخدمات الإنسانية اللازمة وإقامة مشاريع التنمية.وأشارت صحف الثلاثاء إلى لقاء وزير الخارجية السوداني علي الصادق، أمس، المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية للأمم المتحدة في السودان عبده أمي دينق.وبحث الجانبان -خلال اللقاء- التسهيلات اللوجستية لضمان انسياب التمويل لدعم المشاريع التي يحتاجها السودان.وركزت على توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 800 حقيبة إيوائية للفئات الأكثر حاجةً في معسكر "كرندق" بمحلية الجنينة في ولاية غرب دارفور السودانية ، استفاد منها 6.597 فردًا. ونشرت صحف السودان تأكيد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن اجتياح المستوطنين بقيادة الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا يغير من حقيقة أنها فلسطينية وستبقى كذلك.// انتهى//11:19ت م0066