بغداد 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتلقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.وأشارت الصحف إلى توقيع وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري مع نظيرة السوداني عنان حامد محمد مذكرة تفاهم بين العراق والسودان في مجال تبادل الخبرات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.وتناولت لقاء وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ممثل البنك الدولي ريتشارد عبد النور لمناقشة المشاريع التي يمولها البنك الدولي في العراق ونسب إنجازها وحل الإشكاليات التي تواجهها.وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في أريحا واستمرار الاعتداءات ضد الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في نابلس ومدن فلسطينية أخرى.وعرجت صحف اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.// انتهى //11:39ت م0071