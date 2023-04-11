الأحساء 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 إبريل 2023 م واسعقدت اللجنة الإشرافية التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء أمس، اجتماعها الـ 13, برئاسة وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري ، بحضور عدد من قيادات الجهات الحكومية المعنية.واستعرض الاجتماع الذي عقد في مقر المؤسسة العامة للري، جدول الأعمال والاتفاق على عدد من التنظيمات التي تهدف إلى حماية الواحة، والحفاظ على الرقعة الزراعية واستدامتها.شارك في الاجتماع المؤسسة العامة للري، وأمانة الأحساء، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة التجارة، وفرع هيئة التراث بالمحافظة.// انتهى//11:48ت م0072