الأحساء 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسوقّعت المؤسسة العامة للري والشركة السعودية للكهرباء، اتفاقية توريد المياه المجددة لمحطة وعد الشمال، أمس؛ تستهدف حماية البيئة وزيادة الموارد المائية بالمملكة.ومثّل الجانبين خلال التوقيع مدير إدارة خدمات الأعمال والعملاء المكلف عبد الله بن صالح الموسى، ومن الشركة السعودية للكهرباء مدير إدارة عقود التوليد عبد الجبار الجبرتي.وأوضح رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود المؤسسة في رفع كفاءة وتعزيز استخدام المياه المجددة للمحافظة على مصادر المياه الطبيعية واستدامتها والتوسع في الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية لتحقيق أهداف حماية البيئة وزيادة الموارد المائية بالمملكة.// انتهى //12:04ت م0073