بانكوك 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في تايلند، مائدة إفطار للصائمين في جامع السلفية بالعاصمة بانكوك، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في إطار الجهود التي تقدمها لخدمة المسلمين بالعالم؛ تماشياً مع دعم وتوجيهات القيادة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.ورفع المستفيدون من البرنامج الشكر لقيادة المملكة ، لما يقدمون من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في جميع دول العالم خلال شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يحفظ المملكة وقيادتها من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليهم الأمن والأمان.// انتهى //12:29ت م0077