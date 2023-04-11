مكة المكرمة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 إبريل 2023 م واستوج فريق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لكرة القدم بطلاً لبطولة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة للإدارات الحكومية ضمن البرنامج التوعوي الرمضاني لهذا العام.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة سعود بن عطية الزهراني أن البطولة تهدف إلى تعزيز جهود الإدارت الحكومية في تحسين جودة الحياة لسكان وزوار منطقة مكة المكرمة من خلال نشر ثقافة الرياضة وتعزيز الوعي الصحي, إضافة إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية من خلال القطاعات الحكومية المختلفة وتفعيل الأنشطة الرمضانية الرياضية والاجتماعية.وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع كافة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والأنشطة المجتمعية والرياضية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة في المشاركات الرياضية والثقافية والاجتماعية.// انتهى //12:31ت م0078