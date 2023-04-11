الجزائر 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية والجزائر، والمنعقد بالرياض قبل يومين، والذي تناول سبل تطوير وارتقاء العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة.وتطرقت إلى دعوة فريق الوساطة الدولية في مالي برئاسة الجزائر، الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة، بوقف التوتر والعمل على تنفيذ عملية السلام المنبثقة عن مسار الجزائر في العام 2015، مشيرةً إلى أن الفريق طرح مقترحات ملموسة لجميع الأطراف في مالي لتفادي انزلاقات أمنية قد تؤزم الوضع.وتناولت صحف الثلاثاء اجتماع الترويكا الرئاسية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي أمس، عبر تقنية الفيديو، مشيرةً إلى دعوة الاجتماع إلى تحريك المحكمة الجنائية الدولية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً.// انتهى //12:44ت م0080