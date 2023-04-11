نجران 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 إبريل 2023 م واسأتلفت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية وسط نجران، خلال الـ10 أيام الماضية، أكثر من نصف طن من المواد الغذائية الفاسدة، كما صادرت أكثر من 55 كيلو جراماً من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك.وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت كذلك عن تحرير 88 مخالفة و 95 إنذاراً، مشيرةً إلى أن الفُرق الميدانية مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية، ولضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على صحة الجميع، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.// انتهى //13:00ت م0081