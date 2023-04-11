تونس 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تأكيد صندوق النقد الدولي بأنه سيحدد موعداً جديداً لدراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية، وذلك وفق تصريحات للمتحدثة باسم صندوق النقد الدولي وفاء عمرو أمس على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن.ونقلت صحف الثلاثاء تأكيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم في زيارة تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.وكتبت في شأن آخر عن بدء مجلس الأمة الجزائري، أمس، مناقشة مشروع قانون يعزّز المراقبة على عمل الصحافيين ووسائل الإعلام في البلاد ويشدّد العقوبات على المخالفات الإعلامية، على أن يتمّ التصويت عليه بعد غد الخميس ، مشيرة إلى أن المجلس سبق أن صادق على هذا النصّ في شهر مارس الماضي.وأخبرت عن الزيارة التي يبدؤها اليوم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الصين وتستمر خمسة أيام سيلتقي خلالها رئيس الدولة شي جين بينغ.// انتهى //13:07ت م0082