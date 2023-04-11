عمّان 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأعلنت دائرة الإحصاءات الأردنية اليوم عن ارتفاع معدلات التصخم بنسبة 3.98% للربع الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م.وقال تقرير صادر عن الدائرة الأردنية، إن مجموعة الوقود والإنارة والإيجارات والنقل والصحة هي الأكثر مساهمةً في معدل التضخم، وإن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي وصل إلى 108.83 مقابل 104.73 لنفس الشهر من العام 2022م، مسجلاً ارتفاعاً مقداره 3.91%.// انتهى //13:07ت م0083