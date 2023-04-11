الخرطوم 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسرأس وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عثمان حسين عثمان بمقر المجلس اليوم، الاجتماع الخاص بمناقشة مصفوفة مخرجات القمة (العربية الصينية) التي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر 2022م.وناقش الاجتماع مصفوفة مخرجات القمة العربية الصينية والمشروعات والبرامج المقدمة من الوزارات والجهات المختصة والمقترح تنفيذها بالبلاد بالتعاون مع الصين في المجالات المختلفة. وأكد الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية السودانية الصينية وتطوير آفاق التعاون بين الجانبين، ووجه الوزارات بإحكام المصفوفة وفقا لأولويات كل وزارة.// انتهى //14:44ت م0108