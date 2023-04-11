الدمام 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 إبريل 2023 م واسعقدت غرفة الشرقية أمس، لقاءً تحت عنوان "نموذج العمل التجاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".وتناول اللقاء نموذج العمل التجاري لأي مؤسسة صغيرة ومتوسطة، من خلال جملة من الأسئلة التي تتناول السلعة أو الخدمة وقيمتها، والعملاء ومواصفاتهم وآلية التواصل معهم، والقيمة المضافة التي تتصف بها المنتجات أو الخدمات التي تنتجها المؤسسات، ومعرفة العملاء المستهدفين، ومواصفاتهم وتقسيماتهم المختلفة، مستعرضاً مسألة البيع، وأنواع القنوات المستخدمة في توصيل وبيع المنتجات أو الخدمات، وجملة من المحاور التي تعكس المحافظة على العلاقة مع العملاء، والأنشطة والموارد الرئيسة التي يحتاجها المشروع، والشركاء.// انتهى //14:46ت م0109