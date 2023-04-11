سياحة وترفية / أمانة حائل تجهز 65 ممشى ومساراً للدراجات الهوائية
الثلاثاء 1444/9/20 هـ الموافق 2023/04/11 م واس
حائل 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس
جهزت أمانة منطقة حائل ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل 65 ممشى ومساراً للدراجات الهوائية و20 حديقة لممارسة رياضة المشي ورياضة الدراجات الهوائية تحت شعار "صحتك أمانة" ، وذلك خلال ليالي شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة للحدائق والتجميل عملت على تهيئة الحدائق والمنتزهات العامة وتهيئة مضامير المشاة بمختلف الخدمات؛ جذباً للزوار وسعياً منها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتشجيعاً لممارسة رياضة المشي في ليالي رمضان المبارك؛ لكونها ضمن العادات الصحية الأكثر شيوعًا, وتشجيعاً لاتباع نمط حياة صحي للمحافظة على الصحة العامة.
وأكدت الأمانة أن تهيئة مسارات المشي تسهم في رفع نسبة الوعي نحو ممارسة الرياضة المفيدة وتحسين جودة الحياة تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع ، معتمدة على تنوع التوزيع الجغرافي للمواقع المستهدفة لتهيئة مسارات المشي ومسارات الدراجات الهوائية، مشيرة إلى أنها عملت على تكثيف المسطحات الخضراء المرافقة لها وصيانتها دورياً وتوفير جميع الخدمات للزوار ومحبي رياضة المشي من عربات "فود ترك" وأكشاك وتجهيز دورات مياه وجلسات ذكية مزودة بشواحن للهواتف النقالة وتوفير ألعاب للأطفال.
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14:47ت م
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