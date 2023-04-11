حائل 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسجهزت أمانة منطقة حائل ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل 65 ‏ممشى ومساراً للدراجات الهوائية و20 حديقة لممارسة رياضة المشي ‏ورياضة الدراجات الهوائية تحت شعار "صحتك أمانة" ، وذلك خلال ‏ليالي شهر رمضان المبارك.‏وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة للحدائق والتجميل عملت على تهيئة ‏الحدائق والمنتزهات العامة وتهيئة مضامير المشاة بمختلف الخدمات؛ جذباً ‏للزوار وسعياً منها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتشجيعاً لممارسة ‏رياضة المشي في ليالي رمضان المبارك؛ لكونها ضمن العادات الصحية ‏الأكثر شيوعًا, وتشجيعاً لاتباع نمط حياة صحي للمحافظة على ‏الصحة العامة.‏وأكدت الأمانة أن تهيئة مسارات المشي تسهم في رفع نسبة الوعي نحو ‏ممارسة الرياضة المفيدة وتحسين جودة الحياة تماشياً مع أهداف رؤية ‏السعودية 2030 الطموحة وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق ‏الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع ، معتمدة على تنوع التوزيع ‏الجغرافي للمواقع المستهدفة لتهيئة مسارات المشي ومسارات الدراجات ‏الهوائية، مشيرة إلى أنها عملت على تكثيف المسطحات الخضراء ‏المرافقة لها وصيانتها دورياً وتوفير جميع الخدمات للزوار ومحبي ‏رياضة المشي من عربات "فود ترك" وأكشاك وتجهيز دورات مياه ‏وجلسات ذكية مزودة بشواحن للهواتف النقالة وتوفير ألعاب للأطفال.‏// انتهى //14:47ت م0110