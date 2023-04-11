القدس المحتلة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأصيب شاب فلسطيني ظهر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب المسجد الإبراهيمي، ثم اعتقلته.وفي ذات السياق، واصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط الأغوار لليوم الرابع على التوالي، وعرقلت حركة الفلسطينيين فيها، عبر الحواجز المنتشرة على مداخل قرى وبلدات الأغوار.// انتهى //14:47ت م0111