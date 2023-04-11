الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واساختتمت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف" مساء أمس، برامجها وأنشطتها الرمضانية لعام 2023، بإقامة حفل إفطار جماعي بحضور منسوبي الجمعية ومستفيديها، تضمّن العديد من المسابقات والفقرات الثقافية والترفيهية، وذلك بمقر الجمعية بالرياض.وكانت الجمعية قد أقامت خلال هذا الشهر الكريم، مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج، من أبرزها برنامج "صحتك مع كفيف" الذي استضافت الجمعية من خلاله نخبةً من المتخصصين والمهتمين في المجال الطبي والصحة البدنية والنفسية إلى جانب صحة الأسنان والرضاعة والتغذية السليمة في رمضان عبر المساحة الصوتية على حساب الجمعية بموقع التواصل "تويتر"، وكذلك إقامة ليالٍ رمضانية تضمنت مسابقات ثقافية وورش عمل هادفة، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية بأركان تعريفية في عدد من الجهات والمناسبات العامة.وشملت برامج الجمعية تنظيم عددٍ من الدورات التدريبية تنوعت بين حضورية وافتراضية مثل برنامج صناعة العطور، ودورة العلاقات العامة والتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي، مستهدفة أكثر من 140 متدرباً ومتدربة، كما استفادت نحو 100 أسرة من مشروع "كسوة الخيري".// انتهى //14:48ت م0112