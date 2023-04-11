جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسوقعت أمانة محافظة جدة عقد مشروع "تغطية الخلايا 1 ،2، 3 ومعالجة الغازات" بمردم النفايات بوادي عسلاء، بتكلفة بلغت 70 مليوناً و800 ألف ريال، ضمن مبادرة بيئية تعتمد على الطاقة النظيفة وتسهم في تحسين جودة الحياة كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030م.وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة والمرادم بالأمانة صالح بن محسن الزهراني، أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة، من خلال سحب الغازات المتولدة في مردم النفايات وتحويلها إلى طاقة، إضافة الى ارتباط المشروع بعدد من المبادرات البيئية ومن أهمها "مبادرة السعودية الخضراء" والتي تعتمد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.وأكد أن المشروع يتميز بتغطية الخلايا الهندسية 1,2,3 في المردم من خلال نظام متكامل يمنع تسرب الغازات ومن ثم سحب هذه الغازات بشبكة من الأنابيب لمعالجتها وإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بقدرة تصل إلى 10.000 م3 من الغازات من خلال نظام جمع متكامل، كما تقدر كمية الطاقة الكهربائية المنتجة بـ 1.5 ميجا في ساعة، والتي ستستخدم في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مشروع المردم .وأشار الزهراني إلى أن المشروع يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 761.000 طن سنويا، كما يتضمن زراعة 1000 شجرة في المردم مما يعزز من الاستدامة البيئية ويسهم في مبادرة السعودية الخضراء.// انتهى //14:48ت م0113