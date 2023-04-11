الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسعقد أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون اجتماعهم الثالث، اليوم ، عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي المهندس سهيل بن محمد أبانمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، وبحضور الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد علي السنيدي، وذلك لاستكمال متطلبات تأسيس هيئة الاتحاد الجمركي واستكمال اعتماد لوائح العمل المطلوبة لمباشرة الإدارة التنفيذية مهامها.كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة، بما في ذلك استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م، في ضوء مخرجات دراسة تطوير المنافذ الجمركية لدول مجلس التعاون، والاطلاع على تقارير فرق العمل واللجان الفنية المعنية بدراسة المواضيع ذات الصلة.// انتهى //14:49ت م0114