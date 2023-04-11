الدمام 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسبدأت غرفة الشرقية مرحلة فرز طلبات مشاركة الأسر المنتجة وأصحاب الحرف والأعمال اليدوية في نسختها السادسة من معرضها السنوي «صنعتي 2023م»؛ والتأكد من مطابقتها لمعايير وشروط القبول المحددة، والتي يليها مرحلة أخرى بإشراك الذين وقع عليهم الاختيار في سلسلة من البرامج التدريبية التطورية قبل انطلاق المعرض وذلك لتعزيز قدراتهم التسويقية.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن المعرض الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو العام الجاري، في مقر معارض شركة الظهران "إكسبو" بالدمام، يأتي مواكبًا لرؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها بتطوير وتحويل قطاع الأسر المنتجة والحرف والأعمال اليدوية إلى قطاعٍ أكثر تنظيمًا؛ ليكون قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المعرض في نسخته السادسة يأتي ضمن خطة الغرفة الهادفة إلى مواصلة جهودها بجعل رواد هذا القطاع رقمًا فاعلاً ضمن اقتصاديات المملكة بوجه عام والمنطقة الشرقية بوجه خاص.وأشار إلى أن المعرض يستهدف تنظيم عمل الأسر المنتجة وأصحاب الحرف والأعمال اليدوية بتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات المهنية والإدارية والإبداعية اللازمة لرفع جودة منتجاتهم ومن ثم إتاحة الفرصة لهم بعرض وبيع منتجاتهم ضمن أجنحة المعرض المتنوعة ووفقاً لقنوات تسويقية منظمة، تضمن للمشاركين الدخل المستدام وتحفزهم على ريادة الأعمال، مبيناً المميزات الممنوحة للأسر المنتجة وأصحاب الحرف والفنون والأعمال اليدوية المشاركين في المعرض، من الحصول على دورات تدريبية مجانية قبل إقامة المعرض، فضلاً عن تضمينهم في الدليل التسويقي الذي سوف تصدره الغرفة بالتزامن مع انعقاد المعرض.ولفت إلى أن المعرض يشارك فيه العديد من الجهات الداعمة والحاضنة للأسر المنتجة وأصحاب الحرف والأعمال اليدوية، وهي : وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبنك التنمية الاجتماعية ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية وهيئة التراث بالمنطقة الشرقية وجمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية ومنسوبوها، وغيرها العديد من الجمعيات والمراكز التنموية.// انتهى //14:50ت م0115