القاهرة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأكد رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبد الرحمن العسومي، أهمية إبراز المبادرات العربية التي تعزز المنظومة التشريعية بالدول العربية وترسّخ مفهومها الشامل، وكذلك إبراز المبادرات العربية الرائدة في مجال الإصلاح والتأهيل.جاء ذلك خلال لقاء العسومي اليوم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري طارق رضوان.وأوضح البرلمان العربي في بيان له، أن اللقاء تناول التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الأول لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية خلال الربع الأخير من العام الجاري، إضافة إلى استعراض التقدم المحرز في التشريعات التي تبنتها بعض البرلمانات والمجالس العربية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وخطط المرصد العربي لحقوق الإنسان لإدماج الجانب البرلماني في أعمال وفعاليات وأنشطة المرصد.// انتهى //14:55ت م0116